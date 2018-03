Rimborso IGR su Smac, Ucs: lede diritti dei consumatori, chiesto incontro con Segreteria alle Finanze

Il Presidente dell'Unione Consumatori Sammarinesi - Francesca Busignani - interviene sulla questione dell'accredito IGR del 2019 sulla Smac. "È razio sbagliata dare un rimborso su uno strumento che non sia spendibile ovunque. - scrive la Busignani e precisa - Non è corretto ledere un diritto fondamentale del consumatore, cioè quello di usufruire del proprio potere d’acquisto come e dove ritiene più opportuno, vincolando il rimborso su uno strumento che non va’ oltreconfine e che anche in Repubblica non è fruibile ovunque".

Una misura che penalizzerebbe i consumatori che non lavorano più a San Marino o che decidono di andare all’estero e non hanno possibilità di usare la San Marino Card. L’Unione Consumatori Sammarinese ha quindi chiesto un incontro con il Segretario di Stato alle Finanze, che si terrà nella giornata di domani, per avere spiegazioni.