Rimborso IGR sulla Smac: il no dell'UCS

No all'accreditamento del rimborso IGR direttamente sulla Smac Card. Lo torna a ribadire l'Ucs, dopo un l'incontro di ieri, sollecitato dalla stessa associazione, con il Governo.



“Su questo punto non torniamo indietro – dice il segretario alle Finanze Simone Celli – ma alla luce dell'applicazione che ne deriverà nel 2018, valuteremo quali aspetti positivi e quali le controindicazioni che ne sono derivate, da tenere presenti in un'ottica di riorganizzazione complessiva della Smac".



L'Ucs, dal canto suo, definisce la scelta come contraria al diritto del contribuente e del consumatore e, insieme, auspica un allargamento della fruibilità dello strumento.



Nel video, l'intervista a Francesca Busignani, Unione Consumatori Sammarinesi.