Rimini nella top 5 delle mete turistiche italiane secondo Tripadvisor

Il colosso delle recensioni dei luoghi visitati dai viaggiatori di tutto il mondo, mette Rimini al quinto posto della classifica delle città più visitate e meglio recensite d’Italia, dopo Roma, Firenze, Venezia, Sorrento e prima di Milano. Nella classifica, tra le mete italiane vincitrici dei premio, figura al nono posto un’altra località dell’Emilia Romagna, Cervia.



La classifica dei Travelers’ Choice Destination è stata stilata in base alla quantità e alla qualità delle recensioni e dei punteggi raccolti dagli hotel, dalle attrazioni e dai ristoranti di ogni singola città negli ultimi 12 mesi, incrociando poi l’interesse dei turisti verso le prenotazioni su TripAdvisor in queste destinazioni.



Una buona notizia per Rimini, che arriva alla vigilia della Pasqua, primo banco di prova per chi organizza viaggi fuori porta o brevi soggiorni nelle città più ‘gettonate’ d’Italia.

“E’ una nuova conferma della attrattività della nostra città" – commenta il Sindaco Andrea Gnassi.



