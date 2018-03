Rapporto Economia: buona performance



Dalle analisi realizzate dalla Camera di Commercio della Romagna emerge un sistema produttivo in positivo. In crescita anche la ricchezza prevista per il 2018.

Un sistema produttivo quello romagnolo che, nonostante permangano aree di criticità, sta realizzando performance sempre più diffusamente positive.

1,6% la crescita della ricchezza prodotta nel 2017, mentre per il 2018 è prevista dell’1,7%.

I dati aggiornati rilevano: un valore aggiunto prevalentemente generato nel settore dei servizi e nel commercio, un aumento delle imprese straniere e un miglioramento sul fronte dell'innovazione; positive anche le esportazioni, superiori alle performance regionali e nazionali, come anche gli indicatori del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la provincia di Rimini, si registrano segnali di ripresa dal settore delle costruzioni e stabilità delle imprese del manifatturiero. La stagione turistica è stata positiva, mentre il commercio al dettaglio risente di alcune difficoltà. Crescono le imprese dei servizi finanziari, aumentano i depositi ma l’incidenza delle sofferenze rimane elevata.

Il valore della produzione agricola è in aumento, nonostante le basse quotazioni della frutta estiva.

Analizzate le dinamiche del 2017, la riflessione si è aperta allo scenario nazionale e internazionale e alle strategie per il futuro del territorio.

L'incontro ha rappresentato un’importante occasione anche per ascoltare e confrontarsi su esperienze concrete di rilievo nazionale e internazionale. Dagli approfondimenti sulle prospettive economiche future del Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna, alle strategie territoriali per lo sviluppo del Gruppo Strategico “Roadmap next economy”, fino alle nuove sfide dei territori nella competizione globale del Comitato Fondazione Matera Basilicata 2019. Ma si è parlato anche di Università.



Nel video l'intervista al Presidente Camera di Commercio Romagna, Fabrizio Moretti e al Presidente del Consiglio del Campus di Rimini, Sergio Brasini.



Silvia Sacchi