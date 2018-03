Evento della Camera di Commercio: innovare la formazione per creare innovazione

Giovedì 12 aprile dalle 10 alle 15 al Palace Hotel a Serravalle tavola rotonda e gruppi di lavori con life coach, personal social manager come relatori e il docente Renato Di Nubila, coordinatore scientifico

Un evento innovativo dedicato alla formazione. Obiettivo principale illustrare ad aziende e dipendenti di tutti i settori come innovando la formazione si possa creare beneficio all'interno dell'azienda.

Il programma dell'evento si articolerà in tre parti: una prima in cui verrà illustrato ai partecipanti dal professor Renato di Nubila la tematica dell'evento, una seconda che vedrà singoli gruppi di lavoro suddivisi in base a diverse tematiche e un'ultima caratterizzata da una tavola rotonda con tutti i relatori ed i partecipanti, nella quale verranno esposti i risultati. Tutto in un'ottica di 'Open innovation'.

"E' proprio il confronto – ha sottolineato il coordinatore scientifico Di Nubila – a produrre risultati di gratificazione per le persone che si sentono valorizzate – continua – e di capacità produttiva per le aziende a cui si sentono inoltre più appartenenti".

"Non è il classico convegno – spiega il personal social manager Giordano Bruno Luisè, uno dei relatori dell'evento – proponiamo una partecipazione attiva perchè la chiave innovativa è proprio la persona che, lavorando attivamente, può diventare motore dell'azienda".

Sono già arrivati a 20 i partecipanti e le iscrizioni, aperte solo da qualche giorno, chiuderanno a ridosso dell'evento.



Nel video l'intervista al Direttore della Camera di Commercio Massimo Ghiotti, al coordinatore scientifico Renato Di Nubila e il Segretario particolare Lavoro Stefano Ciacci.



Silvia Sacchi