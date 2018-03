Criptovalute: sul Titano il primo #Bitcoin Day

Una giornata interamente dedicata al mondo dei bitcoin presso San Marino Innovation.

Un corso - organizzato dalla community Bitcoinguru sammarinese insieme a Funny Gain - rivolto a chi vorrebbe saperne di più sulle criptovalute: come comprarle, se conviene farlo, di chi fidarsi e soprattutto capire quali siano le applicazioni pratiche della blockchain, ossia 'catena di blocchi', tecnologia utile non solo al controllo delle filiere produttive, ma molti test - spiegano gli esperti - sono attivi anche in ambito finanziario e notarile.

Di questi giorni ad esempio la notizia che il colosso De Beers ha annunciato di voler introdurre blockchain proprio per tracciare in maniera sicura l'origine dei diamanti. Le criptovalute, che utilizzano blockchain, rappresentano dunque una grande opportunità, ma nascondono rischi e criticità che è bene conoscere per potersi orientare sulle varie opportunità del mercato.

Questo, in sintesi, lo scopo principale del Bitcoin Day con relatori per l'intera giornata, Guido Ricci e Gian Angelo Geminiani di Funny Gain.