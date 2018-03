Lavoro estivo: un contratto regolare per i ragazzi disabili del territorio riminese

Firmato l'accordo tra Confesercenti e Cgil, Cisl e Uil della categoria turismo e commercio

Passi avanti verso la piena inclusione delle persone con disabilità. E' stato sottoscritto da Confesercenti e dai rappesentanti sindacali del settore commercio e turismo di Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna un importante accordo per favorire la possibilità per alcuni ragazzi disabili del territorio riminese, di lavorare con un regolare contratto negli stabilimenti balneari e negli esercizi pubblici per la stagione estiva 2018. I dettagli dell'iniziativa sono stati presentati in mattinata alla stampa. Il progetto, realizzato in collaborazione con alcune Onlus del territorio, avrà il sostegno di Ebter, l’Ente bilaterale del commercio e del turismo della Regione, che erogherà in favore delle imprese che assumeranno un incentivo economico per stagione e a lavoratore, a titolo di rimborso per l'attività di tutoraggio da parte di un dipendente senior.



Nel video l'intervista Marco Pasi, Confesercenti Emilia Romagna.