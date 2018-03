Think Future, la sfida da vincere per San Marino ed i suoi giovani

Il rettore Petrocelli "riscoprire la formazione umanistica"

"THINK FUTURE: una sfida da vincere per San Marino ed i suoi giovani": la conferenza di ieri sera, dedicata alle tematiche dell'internazionalizzazione, ha concluso la terza edizione del corso di alta Formazione, dedicato ai giovani.

Difficile trovare un termine che da solo traduca il concetto di internazionalizzazione. Anche perché è a doppio senso: da una parte apertura verso l’esterno, dall’altra impegno per creare competenze del sistema paese. A confronto il Segretario agli Esteri, Renzi, il Rettore dell’Ateneo, Petrocelli, il direttore scientifico del Corso Ferdinandi e il Presidente ABS, Lombardi. Un’occasione per consolidare quel percorso innovativo capace di mettere in relazione macroeconomia ed antropologia, visto che le caratteristiche di una realtà hanno ruolo determinante per l’economia ed il commercio

il rettore Petrocelli insiste sul ruolo di una formazione, che sappia rivalutare la formazione umanistica, la cosiddetta ‘formazione orizzontale’, in grado di aprire la mente e sviluppare coscienza critica. Infine la necessità di individuare un sistema bancario nuovo, che sappia guardare l’innovazione ed accompagnare il processo di internazionalizzazione e di crescita di un paese. "Senza dimenticare- aggiunge il Segretario Renzi- l’importanza della rete diplomatica e consolare.



Nel video l'intervista a Massimo Ferdinandi, direttore scientifico del Corso UNIRS M in Processi di Internazionalizzazione ed a Nicola Renzi, Segretario di Stato agli Esteri