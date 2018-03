Banca Centrale: già predisposto il trasferimento di alcuni dipendenti ai Servizi Esattoria e Tesoreria

Intanto confronto aperto sul Piano di Stabilità. Il Governo organizza tre serate di dibattito pubblico: 3-12-17 aprile.



C'è fermento in Banca Centrale. La ridistribuzione del personale, con i trasferimenti di alcuni dipendenti in forza alla struttura di Via del Voltone presso le sedi distaccate dei Servizi di Esattoria e Tesoreria, sarebbe già stata predisposta; i trasferimenti pare siano già stati comunicati ai diretti interessati ma non ancora effettivi. Esattoria e Tesoriera, in base alla riforma illustrata in Commissione Finanze dal Segretario Celli, verranno spostate nella sfera della Pubblica Amministrazione.



In totale 14 i tagli previsti alle risorse umane di Bcsm, che da 84 passerebbe a 70 dipendenti. La riduzione di organico, unita alle misure di contenimento dei costi legati ai benefit di cui gode attualmente il personale – come premi e indennità aggiuntive – oltre alla stimata diminuzione della spesa del 5% rispetto al 2017, contribuiranno ad un risparmio previsto di oltre 3 milioni di euro all'anno.



La generale revisione della struttura prevede, tra l'altro, l'internalizzazione dell'Aif, Agenzia di Informazione Finanziaria, attualmente distaccata; la proposta di eliminazione del Coordinamento della Vigilanza; l'istituzione di una nuova Unità dedicata alla gestione delle crisi e di un nuovo Dipartimento "Area analisi macroeconomica e delle statistiche finanziarie".



Rientra poi nei potenziali interventi di modifica allo statuto la costituzione di un Direttorio, che sarà composto dalle 5 figure apicali in Bcsm (Presidente del Consiglio Direttivo, Direttore Generale e i 3 Capi Dipartimento). Per il Direttore è stato anche pensato un rafforzamento dei poteri.



Intanto, tra incontri tecnico-istituzionali, occasioni pubbliche e contro-tavoli, il confronto nel Paese è aperto sul Piano di Stabilità Nazionale. Domattina il Governo vedrà la Csu. Tre inoltre le serate di discussione già programmate dalle Finanze: si parte la prossima settimana, il 3 aprile, per presentare le linee guida su cui si fonda la proposta; il 12 aprile prevista la discussione con le associazioni, i sindacati e i cittadini; infine, il 17 aprile una serata di sintesi su quanto emergerà.



Nei giorni scorsi sono invece usciti i risultati – deludenti, a onor del vero - del bando di selezione riservato a sei professionalità sammarinesi per comporre il gruppo di lavoro che - a titolo gratuito - affiancherà i consulenti della Oliver Wyman nella realizzazione del progetto. Le richieste – come rivelato da Sorpresa Daily News – in tutto sono state appena 4, ma soltanto in due sono risultati in possesso dei requisiti. E di questi, l'unico che ha accettato è Marco Rossi, ex aderente a Civico 10 con una laurea specialistica in economia e gestione aziendale. “Da venerdì scorso – conferma Rossi - ho già avuto alcuni incontri con il consulente della Wyman, ma principalmente di carattere conoscitivo”.



