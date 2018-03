Cambio al vertice della CDLS: Montanari nuovo segretario generale

Il passaggio di consegne durante il Consiglio Confederale: va in pensione Riccardo Stefanelli, subentra Gianluca Montanari

Sul fronte economico ed occupazionale resta l'emergenza e “i segnali sono all'insegna della fragilità” per il neo segretario generale Gianluca Montanari, che raccoglie linea e mandato del suo predecessore Stefanelli, indicando nell'unità del mondo del lavoro e nella coesione sociale i pilastri dell'azione del movimento sindacale.



Si appella alla politica, perché si concentri sui temi basilari per la ripresa: “Tenuta del sistema bancario, futuro del sistema previdenziale, rilancio dell'economia e dell'occupazione: emergenza – dice – da affrontare con equilibrio, lungimiranza e sforzo comune, capace di mobilitare tutte le componenti della società”.



Sette anni alla guida del Pubblico Impiego, un anno e mezzo da segretario generale: va in pensione Riccardo Stefanelli e lascia in un momento cruciale per la storia e il futuro del Paese, con una eredità precisa: “in prima linea, uniti, contro la crisi”.

Dai temi in agenda, al clima, “litigioso come mai prima d'ora” dicono entrambi, facendo proprio l'appello di Papa Francesco: “Un Paese che litiga non cresce”.



AS



Nel video, le interviste al neo-segretario generale Cdls, Gianluca Montanari e al Segretario uscente, Riccardo Stefanelli