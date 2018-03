CSU: la spending review tra i "temi caldi" dell'assemblea con i dipendenti ISS

Nel frattempo CSDL e CDLS attendono che sia formalizzata la proposta del Segretario di Stato Santi sulla nuova normativa contrattuale per il personale sanitario

Assemblea importante, quella di oggi; e non solo perché si colloca in una fase in cui il movimento sindacale è in pre-mobilitazione, ma anche per l'attenzione – della cittadinanza – verso questo settore strategico della PA. Tra i temi caldi dell'incontro la spending review. “Nel documento del Governo – hanno ricordato i rappresentanti della CSU, ai dipendenti ISS – sono contenute molte ipotesi di intervento, alcune delle quali – insieme a misure come la tassa patrimoniale, e la tassa sul possesso di autoveicoli – potrebbero tradursi in una contrazione delle retribuzioni”. Preoccupazione condivisa – a quanto pare – anche dai lavoratori. E poi gli altri argomenti trattati in questo ciclo di assemblee: dalla situazione generale del Paese, alla riforma delle pensioni; fino agli aspetti organizzativi e contrattuali del settore. A tal proposito è di questi giorni la proposta del Segretario di Stato Franco Santi, per far fronte al fenomeno della cosiddetta “fuga dei medici” dal Titano: una nuova normativa contrattuale di riferimento, per il personale sanitario, in un qualche modo svincolata da quella della PA. “Sono ipotesi che si sentono – afferma dal canto suo il Segretario della Federazione Pubblico Impiego della CSDL, Alessio Muccioli – ma al momento non vi è ancora una proposta formale sulla quale confrontarsi”. Stessa linea in casa CDLS, dove si aspetta che il progetto sia messo nero su bianco, prima di discuterne. L'attesa, probabilmente, non sarà lunga; in un recente comunicato lo stesso Franco Santi parlava di un incontro con le organizzazioni sindacali, anche su questo tema, da tenersi il 30 marzo. L'obiettivo della Segreteria di Stato è che il progetto di legge possa essere presentato in prima lettura, in Consiglio Grande e Generale, nei prossimi mesi.