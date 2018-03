Nuove regole UE per la privacy: Osla aggiorna le aziende

Arrivano nuove regole per i Paesi dell'Unione europea nel campo della tutela della privacy. Novità che interessano anche San Marino. Per questo l'Osla ha organizzato un seminario di aggiornamento rivolto alle aziende.



Il nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali entrerà in vigore il prossimo 25 maggio, con nuovi adempimenti per le imprese e maggiori tutele per la persona. Un argomento, questo, rilevante per le imprese del Titano che operano con cittadini europei. Durante il corso è stato spiegato cosa cambia, così da evitare di essere sanzionati o di rimanere fuori dal mercato.