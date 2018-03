Osla: anche gli imprenditori autonomi chiedono condivisione su stabilità e sviluppo

Per Osla lo slogan ' trasparenza' si deve concretizzare subito in piena e totale condivisione delle informazioni. "Dobbiamo poterci confrontare apertamente e accettare anche lo scontro, perché uno scontro sano porta alla crescita", scrive l'Organizzazione del lavoro autonomo.

"Il Governo ha aperto oggi il confronto con le parti economiche e sociali con l’obiettivo di raggiungere la stabilità del sistema che la mancanza cronica di scelte di politica economica nel tempo ha ormai compromesso".

La preoccupazione di OSLA è che per il reperimento delle risorse si tenda ad incidere in maniera pesante sul mondo economico, con interventi su IGR, IVA e imposte di forte inasprimento rispetto all’esistente, e in maniera poco incisiva sulla riduzione della spesa pubblica, grande problema per il Paese.

Questa tendenza, per gli imprenditori, oltre a schiacciare le aziende esistenti allontanerebbe quelle che potrebbero scegliere San Marino come luogo in cui fare impresa e che potrebbero contribuire ad una rinascita economica e del mondo del lavoro.

"Siamo pronti a rimboccarci le maniche - conclude Osla - e a condividere scelte dolorose e coraggiose per costruire la San Marino del futuro, con misure sul medio e lungo termine, ma dall’altra parte ci deve essere la massima disponibilità all’ascolto".