Avete suggerimenti o indicazioni su turismo e commercio?: scrivete sulla piattaforma www.iltuopuntodivista.sm

il portale a disposizione di operatori e residenti

www.iltuopuntodivista.sm è il luogo creato appositamente per favorire il dialogo e l’ascolto con gli operatori del turismo di San Marino. L’iniziativa fa parte delle attività previste per la realizzazione del Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo a San Marino che JFC - società di consulenza in ambito turistico - sta realizzando su incarico della Segreteria di Stato e dell’Ufficio del Turismo.



Tutti i cittadini di San Marino possono esprimere il loro pensiero su temi di interesse turistico e commerciale fornendo suggerimenti ed idee per migliorare la gestione del turismo. Basta accreditarsi per potere lasciare indicazioni, commenti, segnalazioni. Queste le tematiche per la discussione online: raggiungibilità, viabilità interna, commercio, sistema culturale, socializzazione, ospitalità, ristorazione, promozione, wellness, intrattenimenti, accoglienza, eventi, innovazione, sinergia pubblico-privato, valori identitari, ambiente e natura.