Airiminum: buon risultato dei primi voli Ryanair

Nuove performance positive per l'aeroporto internazionale Rimini San Marino. Dati in sostanziale linea per i passeggeri commerciali transitati per lo scalo della Riviera nei primo trimestre dell'anno, ma è il mese di marzo che vede registrare una impennata. Dalla nota diffusa dalla società di gestione Airiminum, sono 12.400, con un incremento di oltre l'8% sul 2017. Aumenta del 5,1% anche il fatturato complessivo a livello consolidato, che si porta a oltre 870mila euro. Un primo bilancio anche sull'andamento dell'ultima novità, con l'impatto dei primi voli della Ryanair: un tasso di riempimento medio dell'81,1%, raggiungendo il 97% per il volo da Londra di sabato scorso, in occasione della Pasqua