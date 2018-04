Turismo: è attiva la piattaforma per la raccolta di indicazioni e suggerimenti di cittadini sammarinesi

È online il sito www.iltuopuntodivista.sm, la nuova piattaforma per favorire la raccolta di indicazioni e suggerimenti dei cittadini sammarinesi con gli operatori della filiera turistica della Repubblica. La cittadinanza, registrandosi sul portale, potrà esprimere il proprio pensiero su una serie di tematiche di interesse turistico e commerciale fornendo suggerimenti ed idee per migliorarne la gestione. L'iniziativa fa parte delle attività previste per la realizzazione del Piano Strategico per lo sviluppo del turismo a San Marino che JFC, società di consulenza turistica, sta realizzando su incarico della Segreteria di Stato e dell'Ufficio del Turismo.