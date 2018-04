Donne divise tra carriera e famiglia: a Rimini si ragiona sulle soluzioni

Quali sono i modelli da seguire per poter conciliare entrambi?

A decenni dalla rivoluzione sessuale e dal femminismo, per le donne è ancora difficile, in Italia, lavorare e avere cura della famiglia. E' soprattutto questione di cultura e di modelli usati nel settore dell'occupazione. A dirlo sono alcuni dei relatori di un convegno che, a Rimini, ha messo a confronto lavoratrici, imprese e sindacati.



L'evento è stata organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Rimini. Sono le stesse protagoniste a mettere in risalto i problemi da risolvere. Ci sono campi in cui gli uomini sono ancora favoriti, spiegano, ad esempio nell'assegnazione di benefit e negli stipendi più alti, fino ad atti discriminatori più gravi, come le molestie, il mobbing o altri comportamenti lesivi della dignità delle lavoratrici.



Si pensa, allora, a fare innovazione in questo campo, con nuovi modi di organizzare l'occupazione e diritti, incluso il rientro al lavoro post-maternità. E c'è chi parla di smart working, cioè quella tipologia di lavoro che 'slega' il dipendente da logiche di orario e luogo: si può produrre da casa e il cartellino non è più così importante.



Il risultato del convegno è un documento di sensibilizzazione che sarà presentato alle aziende riminesi.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Stefano Zamagni (economista) e a Maria Gabriella Baldarelli (docente del dipartimento Scienze aziendali Università di Bologna)