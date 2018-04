Stabilizzazione "contratti atipici" PA: Csdl e Cdls auspicano celere soluzione dei casi irrisolti

Contratti atipici nel pubblico allargato, verso una svolta? Così pare, o almeno questo l'auspicio delle Federazioni Pubblico Impiego della CSU, per una situazione aperta dal 2012. Prendeva allora il via il processo di stabilizzazione dei precari della PA, escludendo però, e nonostante le richieste sindacali, proprio questa categoria di lavoratori. Ora una decisione favorevole del Tribunale Amministrativo rispetto ad un ricorso potrebbe costituire un precedente e aprire ad un esito positivo della vicenda, riconoscendone i diritti, anche per tutti gli altri precari.

A presentare ricorso - accolto in tutti i gradi di giudizio - un dipendente dell'ISS, escluso dalla stabilizzazione perché inquadrato con una forma contrattuale che il governo di allora reputava non riconosciuta, mentre – dicono i sindacati – le sue mansioni avevano tutte le caratteristiche del lavoro dipendente”.

Dal sindacato una nuova istanza di reintegro per tutti i casi ancora irrisolti – sono una decina - e dal Governo già predisposta una bozza di accordo, che è ora al vaglio dell'Avvocatura dello Stato.



AS