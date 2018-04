Tempo di bilanci sul weekend pasquale per l'USC

L'Unione Sammarinese Commercio e turismo in una nota stampa tira le somme sul week end pasquale.



Il bilancio sul fine settimana è "discreto". C'è soddisfazione per le buone condizioni climatiche e la concomitanza dell'elezione dei Capitani Reggenti con la pasqua, che hanno suscitato interesse da parte dei visitatori. L'USC però specifica come al weekend pieno siano preceduti "tre mesi di oblio" e che ora si è rimpiombati "nelle interminabili attese del classico colpo di fortuna che ti permetta di portare a casa la pagnotta".



L'associazione si scaglia contro la chiusura delle torri per il rischio temporali e la chiusura della funivia alle 19:30, che non garantendo il servizio ha portato ad uno svuotamento del centro storico. L'USC nota che negozianti e ristoratori avevano offerto servizi extra per garantire il servizio fuori dagli orari, ma è mancata la "sinergia fra pubblico e privato"



"Se tutti gli attori non decidono cosa vorranno fare da grandi, lavorando insieme per un obiettivo comune che dev'essere quello di promuovere e valorizzare un sito patrimonio dell'umanità con peculiarità uniche al mondo" conclude l'associazione, "non resta che gettare la spugna ed alzare le mani in segno di resa. Cosa che non vorremmo mai fare".



Il comunicato USC