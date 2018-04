Italia: tutto il fisco a portata di Spid

Tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo Spid, Sistema pubblico di identità digitale. Registrandosi sul portale i cittadini potranno utilizzare in modo veloce e sicuro i servizi erogati online da oltre 4.000 pubbliche amministrazioni: registrare direttamente un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale. Il sistema Spid permette anche di iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, richiedere il bonus mamma e presentare la dichiarazione dei redditi precompilata tutto con un unico account. Per ottenere l'accesso al portale basta avere almeno 18 anni, la tessera sanitaria con codice fiscale, un indirizzo email valido e un numero di telefono.