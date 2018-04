Unas: 8 istanze d'arengo a difesa degli Artigiani

Un vero record per l'Unione Artigiani che ha presentato ai Capitani Reggenti ben 8 richieste a difesa del settore: dal lavoro nero, agli incentivi all'occupazione giovanile, ma soprattutto correttivi per il trattamento contributivo e previdenziale, perché sia più “equo” nei confronti degli artigiani e delle loro imprese.

Istanze che nei prossimi giorni saranno spiegate meglio anche alla cittadinanza, in attesa della loro discussione in Consiglio.

Sul lavoro nero Unas è tornata a rimarcare la necessità di contrastare l’abusivismo e il lavoro irregolare: tema da sempre leit motiv di numerose iniziative.

Distorsioni che vanno combattute con urgenza per non colpire chi fa economia onestamente.