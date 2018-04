Usl: al via il terzo Congresso con Visentini

Sara' l'intervento del Segretario Generale Ces (Confederazione Europea dei Sindacati), Luca Visentini, a tenere a battesimo il terzo Congresso Confederale Usl, in programma venerdi' 13 aprile, dalle ore 15,30 e sabato 14 dalle ore 8,30, presso il Grand Hotel, San Marino Citta'. Il suo, anticipa Usl in una nota, sara' "un importante intervento a sostegno di un' apertura del sindacato sammarinese verso i grandi temi europei, ma anche a dimostrazione del lungo processo di crescita che ha contraddistinto Usl nei suoi primi dieci anni di vita".

Il titolo dell'evento, "Lavoro, diritti, il coraggio di sperimentare", racchiude i temi principali del dibattito. L'assise Congressuale sara' introdotta dalla relazione del Segretario Generale Francesco Biordi, a cui seguiranno gli interventi e i saluti delle autorita' e delle associazioni di categoria. La mattinata di sabato proseguira' con il dibattito congressuale e l'elezione degli organismi statutari.

A chiudere il congresso confederale, verso le 12, sara' l'intervento del Segretario Generale Uil, Carmelo Barbagallo, subito dopo, prenderanno il via i congressi di Federazione. "Questo congresso- spiega infine la nota Usl- avviene in un momento particolarmente importante per l'organizzazione interna, mira ad attribuire una forte spinta al rinnovamento e al potenziamento, ma anche alle nuove priorita' individuate in queste settimane di preparazione, che impongono un dialogo sociale sempre piu' vigoroso e la capacita' di ideare risposte innovative alle necessita' dei lavoratori".