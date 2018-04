Finanze: report Fmi, consapevoli dell'urgenza di completare processo di risanamento settore bancario

Il report Fmi, i cui contenuti sono stati ampiamente anticipati nella conferenza stampa finale della missione, lo scorso gennaio, e poi nel documento conclusivo della visita della delegazione "riconosce l'andamento moderatamente positivo della crescita economica nel breve e medio termine-commenta in una nota la Segreteria di Stato- che nel 2017 ha subito un lieve rallentamento a causa delle criticita' persistenti nel settore bancario".

Gli esperti del Fondo Monetario "confermano la positivita' degli sforzi compiuti dalle autorita'- prosegue il testo- per identificare i problemi e per trovare soluzioni permanenti e definitive". La Segreteria di Stato per le Finanze si dice quindi "assolutamente consapevole della necessita' e dell'urgenza di completare il processo di risanamento e consolidamento del settore bancario e di dare attuazione alle riforme strutturali finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio strutturale dei conti pubblici".



Di conseguenza "si ritiene indispensabile adottare una strategia di bilancio prudente e rigorosa- prosegue la nota- al fine di assicurare sostenibilita' al debito e di liberare risorse per supportare in modo adeguato la crescita". Il consolidamento delle entrate fiscali, la revisione del livello e della qualita' della spesa pubblica, il miglioramento della capacita' di gestione del debito e la diversificazione delle opzioni di finanziamento "sono pilastri insostituibili- assicura la segreteria presieduta da Simone Celli- di una gestione della finanza pubblica in coerenza con gli obiettivi di politica economica e sociali perseguiti dal Governo".



Alla luce della valutazioni contenute nel report del Fmi quindi "la Segreteria di Stato per le Finanze- conclude la nota- ribadisce il proprio impegno teso al completamento del percorso di riforme intrapreso, con il primario scopo di assicurare stabilita' finanziaria e prospettive di crescita economica e sociale"