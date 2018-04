Piano di Stabilità: prosegue il confronto tra Governo e associazioni di categoria

Anis: "Serve un metodo di lavoro più concreto"

I Segretari di Stato Celli, Podeschi e Santi hanno incontrato le associazioni di categoria. Presente anche Marco Rossi, unico sammarinese nel gruppo di lavoro che affiancherà i consulenti della Oliver Wyman nella realizzazione del progetto. Sul tavolo le tematiche prioritarie per il Paese: dal riordino del sistema delle imposte dirette all'introduzione dell'Iva, dalla riforma previdenziale alla spending review, fino all'esigenza di prevedere un piano strategico per il turismo e le strategie da mettere in campo per il sistema bancario e finanziario. Non ultimo lo sviluppo. Anis richiama alla necessità di un metodo di lavoro più concreto ed efficace, considerando la delicatezza della situazione; “in altre parole – spiega William Vagnini – un tavolo di confronto allargato per poi trasferire in un secondo momento a tavoli tecnici i vari temi specifici ed arrivare così all'attuazione dei dovuti provvedimenti”. Questa sera, intanto, secondo appuntamento pubblico organizzato dal Congresso di Stato. Alle 21 alla sala Montelupo di Domagano interverranno i Segretari di Stato Zanotti, Zafferani e Michelotti. Rinviato ad altra data il previsto confronto con i sindacati e le associazioni datorali, “serve infatti più tempo – fa sapere il Governo – per approfondire i contenuti indicati all'interno del Piano”.