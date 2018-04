San Marino: al Palace la tavola rotonda della Camera di commercio

'Innovare la formazione per creare innovazione'. Questa la tavola rotonda organizzata da Camera di Commercio al Palace di Serravalle.

Si apre alle 10 con i saluti del Segretario all'Industria Andrea Zafferani e dal Direttore Massimo Ghiotti.

Gli organizzatori lo hanno definito "Un evento innovativo con l' obiettivo principale di illustrare ad aziende e dipendenti di tutti i settori come innovando la formazione si possa creare beneficio all'interno dell'azienda".



Si articola in tre parti: una prima in cui verrà illustrato ai partecipanti dal professor Renato di Nubila la tematica dell'evento, una seconda che vedrà singoli gruppi di lavoro suddivisi in base a diverse tematiche e un'ultima caratterizzata da una tavola rotonda con tutti i relatori ed i partecipanti, nella quale verranno esposti i risultati. Tutto in un'ottica di 'Open innovation'.