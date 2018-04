San Patrignano: al via il Sustainable Economy Forum

Due giorni di dibattiti e tavole rotonde sui temi dello sviluppo sostenibile. Oltre 60 relatori nazionali e internazionali si confrontano sul futuro del pianeta e sui temi cruciali dettati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.



Sostenibilità e Responsabilità sono le parole chiave del Forum sull’Economia Sostenibile, un evento organizzato dalla Comunità San Patrignano e Confindustria per accendere i riflettori su tematiche essenziali per sostenere uno sviluppo economico a livello mondiale che si faccia motore della costruzione di una società prospera, equa e solidale. L’evento vuole accendere i riflettori su due tematiche essenziali, Sostenibilità e Responsabilità, al fine di offrire un contributo allo sviluppo economico e sociale di una società più prospera e consapevole.



Ad aprire la prima giornata di lavori, dopo l’intervento di Arancha González, Direttore Esecutivo presso l’International Trade Centre, sarà la tavola rotonda dedicata allo sviluppo del continente africano. Il discorso di Vera Songwe, Segretario Esecutivo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa, offrirà spunti di riflessione per aprire il dibattito, al quale parteciperà tra gli altri Jean-Sébastien Decaux, CEO Sud Europa, Belgio, Lussemburgo, Africa e Israele, JCDecaux.



A seguire numerosi momenti di confronto sui temi dello sviluppo del welfare, i nuovi modelli bancari, l’empowerment delle donne, la trasformazione digitale e la vivibilità urbana.



Tantissimi i relatori di spicco coinvolti nelle discussioni della prima giornata, tra loro Victor Massiah CEO di UBI Banca, Mario Baccini Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Patrizia Grieco, Presidente di Enel, Nicholas Negroponte, Presidente Emerito del Massachusetts Institute of Technology’s Media Lab e Sergio Solero, Presidente di BMW Italia.



Durante la seconda giornata del Forum, venerdì 13 aprile, le tavole rotonde tratteranno il tema della Responsabilità.



A chiudere il Forum sarà una tavola rotonda sulla finanza e l’investimento socialmente responsabile. L’intervento di Mario Nava, Direttore nominato di Consob, chiuderà la discussione anticipando i commenti conclusivi alle due giornate di lavoro di Letizia Moratti, Co-fondatrice della Fondazione San Patrignano e Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria.