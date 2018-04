USL: si apre il terzo congresso confederale nel segno del "rinnovamento"

In 10 anni da 550 a oltre 2mila iscritti

Si è aperto oggi il terzo congresso confederale dell'Usl: due giorni di lavori fino all'elezione di consiglio e segretari confederali. Uno degli obiettivi dichiarati è il “rinnovamento”.



Il sindacato, arrivato a 10 anni di attività, guarda al futuro, con i gemellaggi internazionali con altri sindacati e il cambiamento interno che potrebbe portare all'affermazione di giovani figure. Lo si vedrà domani sera. Il terzo congresso si è aperto con la lettura di un messaggio dalla Reggenza seguito dal discorso del segretario generale.



Un intervento politico, dalla richiesta di sburocratizzazione, all'appello al Governo per arrivare ai cambiamenti di cui San Marino necessita, fino alla richiesta di apertura verso l'esterno, a favore della libera circolazione delle persone anche lavorativa.



Al congresso hanno partecipato esponenti dell'esecutivo, rappresentanti delle forze politiche, istituzioni e parti sociali. In un'ottica di apertura anche l'intervento video di Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati a cui l'Usl è legata.



Mauro Torresi