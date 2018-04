Congresso Usl: Francesco Biordi riconfermato segretario generale

Francesco Biordi è stato riconfermato come segretario generale dell'USL. Oggi il secondo e ultimo giorno di congresso per il sindacato sammarinese. Sono stati anche eletti i segretari confederali. Alla guida della federazione Pubblico impiego resta Giorgia Giacomini.



Due nuovi nomi, invece, per la sezione Servizi e commercio, che avrà come responsabile Lucia Ceccoli, e per la federazione Industria e artigianato, che sarà guidata da Enrico Biordi. L'USL festeggia i 10 anni di attività rimarcando l'aumento del numero degli iscritti: dai 550 circa del 2008 agli oltre 2000 attuali.



In mattinata il discorso di Carmelo Barbagallo, segretario della Uil, il sindacato italiano vicino all'Usl. Il terzo congresso è ancora in corso; i lavori termineranno nel pomeriggio.



Mauro Torresi



Nel video, l'intervista a Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil