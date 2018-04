Cottarelli (spending review): "Il bonus cultura? Solo una mancia"

L'ex capo della commissione per la revisione della spesa non esclude coinvolgimenti nel futuro governo

L'incertezza politica in Italia si prevede lunga, ma quali ripercussioni potrebbe avere in economia? Ci ha risposto Carlo Cottarelli, già a capo della commissione per la spending review.



Il periodo dell'incertezza politica potrebbe durare anche mesi, si dice. Ma nel frattempo cosa rischia l'Italia? Quanto tempo può rimanere ferma, con un governo che disbriga solo gli affari correnti, prima di incappare in qualche intoppo economico?

Come capo della commissione sulla revisione della spesa, la famigerata “spending review”, Carlo Cottarelli non pensa ad un rischio immediato. Ma, aggiunge, alcune trovate come il bonus cultura non sono state delle grandi idee.

Il suo nome è emerso più volte anche per un eventuale futuro governo. Ma lui sarebbe disponibile?



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Carlo Cottarelli, economista