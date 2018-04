Sanità: CGIL denuncia carenza di personale negli Ospedali della Romagna

"Necessari interventi urgenti"



Nei reparti dei vari ospedali della Romagna si riscontrano evidenti difficoltà legate alla carenza di personale: la denuncia arriva dalla CGIL che pone l'accento sulle criticità legate alle condizioni di lavoro degli infermieri e degli operatori socio sanitari, con “inevitabili ripercussioni – sottolineano - sulla qualità dell'assistenza”. Situazione che per il sindacato richiede interventi con carattere di urgenza, “tenendo conto – spiegano la Funzione Pubblica CGIL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini - che nell'ultima verifica sul personale in servizio al 31/12/2016, il rapporto infermieri/abitanti è di 5 per 1000, “dato che evidenzia – concludono - una importante carenza strutturale nella assistenza del nostro territorio”.