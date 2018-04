Apt, gli industriali non tirano la volata a Cassani

Confindustria Romagna, in una nota, torna sul rinnovo degli organismi dell'Apt Servizi. Nei gironi scorsi il governatore Bonaccini aveva annunciato la proposta di Davide Cassani come futuro presidente dell'Azienda di promozione turistica. Ma Maggioli preferirebbe “una figura tecnica di valore internazionale, con competenze a 360 gradi sull'ampio e variegato mondo del turismo”. Per gli industriali “il presidente del principale ente di promozione turistica non deve essere un ambasciatore, ma una figura che faccia da regia con fermezza e sapienza”, senza nulla togliere – sottolinea Paolo Maggioli – alla persona e ai meriti sportivi di Cassani, stimato professionista. Chi invece promuove la scelta dell'ex ciclista è l'Associazione italiana albergatori Rimini, con Patrizia Rinaldis che vede positivamente il passaggio da una figura politica ad una molto conosciuta dalla società civile.