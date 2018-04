Cooperazione: sottoscritto accordo con le doppie imposizioni tra Serbia e San Marino

Il Segretario di Stato Nicola Renzi – insieme ad una delegazione del Titano – era oggi a Belgrado, dove ha sottoscritto un accordo contro le doppie imposizioni con la Serbia. A firmare, per il Paese balcanico, il Ministro agli Esteri Ivica Dacic. L'obiettivo è quello di incrementare l'interscambio fra i due Stati, e sviluppare positive ricadute in ambito economico; con particolare attenzione verso le imprese sammarinesi che attualmente intrattengono rapporti con la Serbia. Con la firma di oggi salgono a 22 gli accordi bilaterali DTA conclusi dalla Repubblica, tutti conformi al modello OCSE; che vanno ad aggiungersi ai 31 TIEA già attivi per lo scambio delle informazioni fiscali. Tutto ciò in un'ottica di trasparenza e cooperazione internazionale.