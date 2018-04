Usc ribadisce no all'Iva: "È prematuro"

L'Unione Sammarinese del Commercio e del turismo scrive al Segretario per le finanze e ribadisce il proprio no all'introduzione dell'Iva. E', scrive, una riforma prematura, per mancanza oggettiva di dati e dell'elaborazione degli stessi. Attuare un cambiamento così radicale basandosi unicamente sulla raccolta del circuito Smac Card - che tiene in considerazione solo il 20% dell'economia del Paese - è sbagliato. Non è certo, prosegue l'Usc, che l'introduzione dell'IVA porti a maggiori entrate per l'erario, certo è invece l’inevitabile aumento dei prezzi al consumo, anche per quei servizi “esenti IVA” come banche, assicurazioni, servizi medici. Inoltre, prosegue la nota, aumenterà l'evasione fiscale perchè la monofase è molto più facile da controllare.