Patrimoniale: arriva il no dell'Usl

"Strumento recessivo"

Ieri la presentazione della bozza di decreto relativo alla Patrimoniale: negativo il giudizio dell'Usl che in una nota rimarca il carattere recessivo dello strumento, con effetti negativi su aziende e famiglie. “Con l’introduzione della patrimoniale – rimarca il sindacato – si rischia di minare la fiducia di potenziali investitori; di mettere in ulteriore sofferenza le ditte sane ed oneste con la stabile organizzazione in territorio e di impoverire tutti quei cittadini che hanno investito i propri risparmi nella abitazione di residenza”.