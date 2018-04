Patrimoniale: il no di Osla che ne chiede il ritiro

No alla patrimoniale anche da Osla, che definisce il provvedimento un intervento non risolutivo con l'inevitabile conseguenza di deprimere gli investimenti.



"In un momento difficile per l'economia sammarinese – scrive - è indispensabile garantire la certezza del diritto ai possibili investitori". "Le manovre per la diminuzione del deficit di Bilancio, obiettivo del provvedimento straordinario, devono piuttosto essere ricercate nell'abbattimento della spesa pubblica, su cui si continua, invece, a non voler incidere. La patrimoniale potrebbe anche colpire le aziende, senza considerare la profonda ingiustizia che subiranno cittadini e residenti per la doppia tassazione sugli immobili".

L'organizzazione degli imprenditori chiede al Governo di ritirare il Decreto.