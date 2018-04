I gruppi di iniziativa territoriale di Banca Etica ricevuti dal Segretario di Stato Zanotti.

E' in veste di Segretario di Stato con delega alla Pace che Guerrino Zanotti ha ricevuto la delegazione alla Segreteria Interni. Era guidata da Pio Chiaruzzi e Lino Sbraccia – dei Gruppi di Iniziativa Territoriale di Banca Etica di Rimini‐ San Marino – e ne facevano parte anche rappresentanti del gruppo proveniente dalla comunità autonoma spagnola della Galizia.



Nel sistema di Banca Etica ogni gruppo è una realtà unica in cui i componenti si occupano di coinvolgere la comunità dei soci nella vita della banca e per quanto possibile nella sua gestione.



I Git di Rimini – San Marino stanno predisponendo un gemellaggio che va inteso come l’unione tra gruppi che partono da visioni comuni e mettono a disposizione degli altri le proprie idee, per una maggiore conoscenza delle realtà finanziate e la creazione di reti infraterritoriali.



Il Segretario di Stato Zanotti ha sottolineato l’importanza e la positività delle scelte etiche che la Banca promuove come quella di non sostenere attività che operano nella produzione di armamenti, e nel rapporto diretto e trasparente nei confronti di soci e delle attività finanziate ove si privilegia, tra l'altro, la salvaguardia dell’ambiente.