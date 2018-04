Patrimoniale: Anis e Asdico CDLS si aggiungono al coro dei no

Per l'Associazione industriali la tassa patrimoniale penalizza le imprese virtuose. “Occorre – dicono - ridurre l’impatto sulle aziende e spingere di più sulla spending review”. A tal proposito nei prossimi giorni, Anis – che tra l'altro lamenta l'assenza di un confronto preliminare sul tema - incontrerà il Governo per indicare soluzioni alternative. L'auspicio è di discutere nel merito del provvedimento, rimodulando e redistribuendo il “sacrificio” richiesto all’intero Paese – ribadiscono gli industriali.



Patrimoniale che è un salasso per famiglie ed imprese anche secondo Asdico: “mentre l’economia ristagna” – sostiene l'associazione consumatori CDLS – si introduce uno strumento fiscale raffazzonato solo per fare cassa, che ha moltissime criticità applicative e presenta su alcuni aspetti fortissimi dubbi di incostituzionalità ed è frutto della sola necessità di fare cassa. “Odioso e non equo se non si prevede una progressività l’ampliamento dell’imposizione anche a polizze assicurative” per il presidente Augusto Gatti.