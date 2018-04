Patrimoniale: per Asdico un salasso

Il Governo lancia l’ ennesimo salasso in arrivo per famiglie ed imprese, mentre l’economia ristagna

Inizia la stagione dei prelievi nelle tasche dei sammarinesi, dei residenti e delle imprese: Patrimoniale, introduzione dell’IVA, revisione dell’IGR e riforma delle pensioni, tanto per iniziare - scrive Asdico - con il pieno appoggio del FMI, sempre in prima linea quando si tratta di attaccare i redditi dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati e demolire lo stato sociale". Fermo 'No' di Asdico all' “Imposta patrimoniale straordinaria”: uno strumento fiscale raffazzonato che ha moltissime criticità applicative, presenta su alcuni aspetti fortissimi dubbi di incostituzionalità ed è frutto della sola necessità di fare cassa.



L'associazione consumatori parla di contraddizioni che emergono da una prima analisi della bozza di Legge. "Tra le più evidenti - per il presidente Augusto Gatti - l’ampliamento dell’imposizione anche a polizze assicurative ed ai risparmi delle famiglie: odioso e non equo se non si prevede una progressività dell’imposizione.



Altra anomalia la detrazione per la “prima casa”, prevista solo per i beni in territorio, discriminando i possessi fuori territorio.



Asdico parla di 'bramosia impositiva' che non si limita al territorio. "La legge va profondamente rivista - conclude Gatti - con provvedimenti di questo tenore non si rilancia l’economia.