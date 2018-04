Pil Italia: +1.6% nel 2018 ma gli spagnoli fanno il sorpasso

Christine Lagarde mette in guardia: nubi si addensano sulla ripresa. Ma non sembrerebbe essere il caso dell'Italia: nel Def tecnico, atteso per martedì, il Pil 2018 è - secondo indiscrezioni - previsto accelerare all'1,6% dall'1,5% stimato finora. Nel 2019 e nel 2020 rallenterà all'1,4% e all'1,3% per l'effetto 'recessivo' delle clausole di salvaguardia sull'Iva previste a legislazione vigente. 'Ipotesi allo studio' precisa il Mef. La Spagna batte l'Italia: il pil pro capite spagnolo nel 2017 ha superato quello italiano. A quanto emerge dai dati Fmi sulla 'parità del potere d'acquisto' - e riportati dal Financial Times - la Spagna sarà il 7% più ricca dell'Italia nei prossimi cinque anni. Dieci anni fa l'Italia era il 10% più ricca.