Spring Meetings FMI: Celli a Washington, primi incontri per San Marino

In corso gli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, a cui partecipa una delegazione sammarinese guidata dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Simone Celli. Presente anche una rappresentanza della Segreteria di Stato all'Industria e il Direttore di Banca Centrale Roberto Moretti. La delegazione ha già avuto i primi incontri tra cui spicca quello con il Direttore europeo Fmi, Paul Thomsen. "Un atto di grande attenzione per San Marino - commenta Celli. I lavori proseguiranno fino a domenica.

Nel video l'intervista telefonica a Simone Celli, Segretario di Stato per le Finanze.



