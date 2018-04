Occupazione: nel 2018 in 93 perdono il lavoro, ma situazione è 'migliore' rispetto al 2017

Nello stesso periodo dello scorso anno le riduzioni del personale coinvolsero un numero maggiore di persone: 115.

Notizie negative ma, in qualche modo, incoraggianti dal mercato occupazionale. Sono 93 i lavoratori interessati da verbali di mobilità nel primo trimestre del 2018. Si tratta di quei dipendenti che hanno perso il lavoro o che lo perderanno a breve. Un dato tutt'altro che roseo. Ma se lo si paragona con lo stesso periodo dell'anno precedente, si nota che le riduzioni del personale tra gennaio e marzo 2017 furono maggiori e coinvolsero 115 persone. I dati sono quelli forniti dalla Segreteria di Stato al Lavoro.



Il ridimensionamento più consistente del nuovo anno riguarda l'azienda di camicie Saitt di Serravalle: 22 i dipendenti rimasti senza occupazione a causa delle difficoltà economico-finanziarie dell'impresa.



Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio di statistica, il numero dei disoccupati totali è tornato a scendere. A dicembre 2017 erano 1430, per poi salire, a gennaio 2018, a 1440. La situazione a febbraio è migliorata, perché le persone senza lavoro sono scese a 1394, con un tasso di disoccupazione passato dall'8,67% di fine anno all'8,40% di febbraio. Per quasi tutto il 2017, però, si sono registrati tassi più bassi, quindi 'migliori' di quelli attuali.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato al Lavoro, Andrea Zafferani