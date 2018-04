Unas: raccolta firme contro la patrimoniale

Una petizione contro la patrimoniale. A promuoverla è l'Unione artigiani che parla di IMU alla sammarinese, definendo la patrimoniale "iniqua, assurda e in odore di incostituzionalità". Non basta, scrive Unas, il prossimo appuntamento con Iva o con la reiterata Minimun tax. Come si può pensare, chiede Unas, una tassa anche sulla prima casa o sulla sede di una attività artigianale o commerciale? E, aggiunge, come si può tassare il patrimonio netto di una società, penalizzando quelle virtuose, serie, solide e solvibili, senza intercettare quelle più rischiose che hanno un patrimonio limitato al capitale sociale? Impensabile infine, conclude, pretendere di tassare disponibilità liquide o beni in Italia dove i sammarinesi sono super penalizzati perché pagano già l’IMU all’aliquota maggiorata del 10,6 per mille, solo perché residenti in Repubblica.