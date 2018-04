Cinque assemblee intercategoriali: la CSU incontrerà lavoratori e pensionati

“Il Paese è in stallo – dicono - per ripartire la ricetta è l’equità”

Equità sociale e lotta all'evasione, i punti cardini per far ripartire un Paese in stallo. Lo dicono i Segretari della Csu che chiedono un confronto al Congresso di Stato.

Confronto che invece – scrivono in un comunicato - si trascina da mesi all’insegna della genericità: “Il Governo deve tradurre una generica volontà di confronto con reali e concrete disponibilità di merito. Se questo cambio di rotta rimarrà solo sulla carta - sottolineano i Segretari Giuliano Tamagnini della CSdL e Gianluca Montanari della CDLS - decideremo insieme ai lavoratori e i pensionati le opportune iniziative di mobilitazione e di protesta”.

E proprio con loro, lavoratori di tutti i settori privati e pubblici e pensionati, si incontreranno nel ciclo assemblee intercategoriali.

Saranno 5, la prima fissata per giovedì prossimo al Concordia e si affronteranno le tematiche socio-economiche in discussione al confronto con il Governo.

Dalla spending review al debito pubblico.

Tra i tanti temi anche le pensioni, per cui si chiede una riforma che metta in sicurezza il sistema ed escluda ipotesi di riduzione dell'intervento dello Stato.

Si rifletterà inoltre su di un modello di sviluppo che metta al centro una economia reale e produttiva, con posti di lavoro stabili e tutelati.

Poi banche: "Serve la massima chiarezza, partendo da azioni di responsabilità verso chi ha portato il sistema bancario in cattive acque". Ma anche di Iva: "È necessaria per uniformarci al resto del mondo, ma non deve tradursi in aumento dei prezzi per i consumatori".



Silvia Sacchi