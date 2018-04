Crescono occupazione e frontalieri, in calo commercio e turismo escursionistico

Bollettino di statistica del I trimestre 2018. La disoccupazione scende al 7,73%. Il 54% delle aziende non ha dipendenti

Dai dati del primo trimestre 2018, diffusi dall'Ufficio Statistica, emerge che la disoccupazione è in lieve calo, aumentano i frontalieri e le aziende manifatturiere, e scende il commercio.



Sono 1.287 i disoccupati a San Marino al 31 marzo 2018: 26 in meno rispetto ad un anno fa.

Il tasso di disoccupazione scende quindi dal 7,91 al 7,73%. Contemporaneamente sale il tasso di occupazione totale – 92,88% - ed anche, ma di pochissimo, il tasso di occupazione interno – 67,92%-. Miglioramenti da “zerovirgola”, ma comunque miglioramenti. In tutto questo incidono i numeri dei frontalieri che in un anno sono aumentati di 387 unità raggiungendo quota 5.645: ogni 10 lavoratori dipendenti, tre vivono fuori San Marino, nel circondario.

I dipendenti pubblici sono 3.740, tre in meno di un anno fa. Diminuiscono nella Pa - - 117 - ma aumentano nell'Iss - + 45-.

Il capitolo imprese indica una sostanziale tenuta: sono 5.069, 3 in meno rispetto ad un anno fa. Le manifatturiere sono aumentate del 2,6%, ma il Commercio ha perso il 2,7. Il bollettino statistica segnala che il 54% delle imprese ha un numero di dipendenti pari a 0 e solo il 5,6% ha più di 10 addetti.



Cala dell'11% nel primi tre mesi dell'anno, soprattutto a causa del maltempo di febbraio, il flusso del turismo escursionistico sceso a 208.761 visitatori, aumenta invece del 28,5% il turismo di sosta raggiungendo i 13.381 arrivi.