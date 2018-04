Un sammarinese tra gli esperti del Fondo Monetario Internazionale

Giuliano Battistini, ex esponente della Vigilanza BCSM, ha partecipato in qualità di esperto in materia di Vigilanza Bancaria ad una assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale (FMI).



Si è concluso ad Entebbe (Uganda) un seminario in materia di supervisione bancaria, adeguatezza patrimoniale e transizione a Basilea, organizzato dal Centro Regionale East Africa del FMI. Al seminario hanno partecipato i rappresentanti delle Banche Centrali di 9 paesi della zona (Tanzania, Uganda, Kenia, Ruanda, Malawi, Etiopia, Eritrea, Burundi e Sud Sudan).



Il seminario ha trattato in particolare il secondo pilastro di Basilea (ICAAP e processi di revisione da parte della vigilanza), FinTech, il controllo della Finanza Islamica, la vigilanza sui rischi IT, gli stress test ed il controllo delle banche di importanza sistemica nei singoli paesi, così come i riflessi per la vigilanza consolidata e la collaborazione internazionale.



Al seminario, in qualità di relatori, gli esperti del Fondo Monetario Internazionale nelle varie materie trattate. Giuliano Battistini ha trattato nei suoi interventi i temi relativi alle problematiche connesse alla implementazione di Basilea, i sistemi di reporting, la gestione del rischio informatico e l’utilizzo degli stress test come strumento per l’analisi dei rischi. L'Esperto sammarinese aveva partecipato ad un’analoga iniziativa nello scorso novembre ad Arusha (Tanzania).