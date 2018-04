Ieg: approvato bilancio 2017 con un utile di oltre 9 milioni di euro, rinnovato anche il Cda

L’Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group SpA (IEG), società leader nell’organizzazione di fiere e congressi, in Italia e nel mondo, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio e consolidato della società al 31 dicembre 2017 senza modifica alcuna rispetto all’approvazione dello stesso progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione avvenuta lo scorso 26 marzo.



L’esercizio 2017 del Gruppo IEG si è chiuso con un fatturato consolidato pari a 130,7 milioni di euro. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA1) al 31 dicembre 2017 ammonta a 23,2 milioni mentre l’Utile Netto consolidato è di 9,1 milioni di euro.



Nel 2017, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, IEG ha totalizzato 59 manifestazioni, 280 tra congressi ed eventi, 15.649 espositori, 2.648.675 visitatori.



La capogruppo IEG S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2017 con 109,4 milioni di euro di ricavi e un Utile Netto di 8,7 milioni.



L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,18 euro, con un dividend payout ratio del 63,6%, che verrà messo in pagamento entro il 31 luglio 2018; l’utile non distribuito, pari a circa 3,1 milioni di euro viene accantonato a Riserve.



L’Assemblea degli Azionisti di IEG ha proceduto anche alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando in 10 il numero dei componenti.

Si tratta di Barbara Bonfiglioli, Lorenzo Cagnoni, Michela Cavalieri, Daniela della Rosa, Maurizio Renzo Ermeti, Lucio Gobbi, Catia Guerrini, Matteo Marzotto, Ugo Ravanelli, Simona Sandrini.



Nella prima riunione del Cda Lorenzo Cagnoni è stato nominato Presidente della Società e Matteo Marzotto quale Vice Presidente; Ugo Ravanelli, Amministratore Delegato.