Infortuni sul lavoro: aumentano i giorni di malattia, nonostante la prevenzione

L'Iss pubblica i dati in vista della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro.

Controlli, ispezioni e attività di prevenzione non bastano a far diminuire gli infortuni. Anzi, nel 2017 le denunce per questo tipo di fatti sono aumentate rispetto al 2016. Nell'anno passato, sono state 412 quelle accolte dall'Unità di Medicina Legale e Fiscale, contro i 379 infortuni accolti nel 2016.



E' l'Iss a fare il bilancio, in vista della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro del 28 aprile. Questa situazione si è tradotta in 8539 giorni di malattia e un costo di quasi 506mila euro per il 2017. Nel 2016 erano stati erogati, per l'indennità, quasi 100mila euro in meno, con 6.557 giorni di malattia. Negli ultimi 5 anni c'è stato un incidente mortale, avvenuto nel 2017. Dal 1992 alla fine dello scorso anno, gli incidenti con decessi a San Marino sono stati 13.



Se dall'infortunio e dalla malattia professionale derivano un grado di invalidità uguale o superiore al 15%, si ha diritto all'assegno previdenziale. Per questo, al 31 dicembre 2017, sono state erogate 307 pensioni dall'Istituto per la sicurezza sociale, con una esborso totale di 1 milione e 408 mila euro. La somma versata è più bassa, però, rispetto a quella del 2016.



L'Iss tiene alta l'attenzione sul tema, con attività di vigilanza che possono portare a sanzioni. Se ne occupa l'Unità di sicurezza antinfortunistica sul lavoro. Nella prevenzione rientrano gli incontri formativi e informativi. E' centrale, allora, come spiega il direttore generale dell'Iss, Andrea Gualtieri, “favorire la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”.



Il comunicato ISS



Mauro Torresi