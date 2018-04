Presidente BCSM, due candidature dal Governo: Catia Tomasetti e Giacomo Neri

A Palazzo Begni la riunione operativa tra Governo e forze politiche per la presentazione delle candidature alla Presidenza di Banca Centrale. Esplicitate, al momento, le candidature avanzate dall'esecutivo, mentre le opposizioni si sono riservate qualche giorno di tempo prima di decidere se presentarne. Come da impegni presi, venerdì prossimo ci sarà l'audizione in Commissione Finanze delle candidature, che al momento sono due: Catia Tomasetti, avvocato presso lo studio legale Bonelli - Erede e Giacomo Neri, professore all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.



“L'incontro – dichiara il segretario alle Finanze, Simone Celli – si è svolto in un clima costruttivo e sereno, da tutti i gruppi” – esprimendo per questo apprezzamento – nel riconoscimento dell'importanza della nomina che si va a compiere. Banca Centrale deve avere assetto definitivo e va nominato anche il nuovo Presidente e l'obiettivo è poter arrivare a una nomina che dal punto di vista politico abbia la più ampia condivisione e che nel percorso di avvicinamento alla nomina ci sia coinvolgimento di tutte le rappresentanze consiliari”.



AS