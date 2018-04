Legge sviluppo, ancora guerra dei numeri fra CSU e segreteria Industria

Nuovo botta e risposta. "Sei mesi di fallimento" - dice la CSU.

"Disfattismo sindacale di fronte a segnali positivi" replica Zafferani

Aumento di quasi 500 unità lavoro, ma con inquadramenti bassi e solo per un terzo sammarinesi; disoccupazione scesa, ma solo di poche unità e ancora troppe donne over 50 in cerca di lavoro. E' una lettura critica e in negativo quella che la CSU fornisce ai dati della statistica che – scrive - “certificano il fallimento della legge sviluppo”.



Nel mirino, ancora, l'aumento del lavoro frontaliero a scapito di quello interno come effetto della liberalizzazione delle assunzioni. Ne chiede la cancellazione, pena l'innalzarsi del livello della protesta, a poche ore dall'annuncio di uno sciopero generale se il Governo non cambierà rotta. Attacco all'esecutivo che si allarga: “non bastano gli annunci di nuovi investimenti” per la CSU, “con i provvedimenti assunti e quelli in cantiere il governo ha creato un clima di incertezza nell'opinione pubblica” - denuncia - “come in chi guarda da fuori che si guarderà bene dall'investire finché non sarà chiara la strada che si vuole prendere e se la rotta non sarà condivisa”.



Non ci sta il segretario al Lavoro e Industria Andrea Zafferani che smonta la lettura dei dati e l'atteggiamento dei sindacati che – dice - “attaccano anziché rallegrarsi per un sistema che sta ripartendo”. Sui dati: una crescita dell'occupazione che non si vedeva dal 2010; licenziamenti calati del 22% nel 2018 proprio grazie alla legge che ha ridotto incentivi al turnover; disoccupazione in senso stretto ridotta ai livelli del 2012, ancora alta, ma in evidente miglioramento; crescita delle imprese, come conseguenza di politiche per rendere loro la vita più facile.

Questioni personali e politiche che ancora prevalgono “nell'incredibile comunicato della CSU” scrive Zafferani, chiedendosi per quanto ancora dovremo sentire “il completo disfattismo sindacale di fronte a dati che dovrebbero solo rendere felici”.



