Intervista al neo-segretario Flia CDLS: focus su innovazione, frontalieri e assunzioni

Nel giorno della festa dei lavoratori, il nuovo segretario della Federazione Industria della CDLS, Paride Neri, interviene sui temi legati ai diritti del lavoro e della crescita economica. Ospite del Tg San Marino, Neri ha parlato della necessità di investimenti in infrastrutture nel settore industriale. “Dobbiamo occuparci di futuro”, ha detto, facendo riferimento a chi, all'estero, lo ha fatto e “se la sta cavando benissimo”.



Poi un commento alle dichiarazioni del segretario di Stato al Lavoro, Andrea Zafferani, che nei giorni scorsi ha parlato di oltre 480 nuovi posti di lavoro in più nel settore privato. “E' un dato reale – afferma Neri – però questi nuovi posti riguardano 1 sammarinese o residente su 4 lavoratori".



Poi un accenno alla legge sviluppo. Il sindacato aveva chiesto di inserire un “filtro in ingresso” per i frontalieri, così da privilegiare i residenti. Fermo restando, precisa Neri, il riconoscimento dei diritti e del valore dei frontalieri.



Mauro Torresi



Nel video, l'intervista a Paride Neri (segretario Flia Cdls)